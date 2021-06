Dopo il malore di sabato, Christian Eriksen verrà operato al cuore per impiantare un defibrillatore sottocutaneo

Il malore che ha colpito Christian Eriksen durante Danimarca-Finlandia ha fatto tremare il mondo del calcio e non. Il danese ha però dato segnali di ripresa nei giorni scorsi, che hanno scongiurato il peggio. Il pericolo non sembrerebbe però essere passato del tutto: alcuni accertamenti hanno infatti esternato la necessità di impiantare un defibrillatore sottocutaneo nel corpo di Eriksen per evitare altri episodi spiacevoli in futuro. A comunicarlo, la Federcalcio scandinava, tramite una nota ufficiale.

Il comunicato ufficiale della Federcalcio scandinava

Di seguito, il comunicato ufficiale:

“Dopo numerosi esami si è deciso che Christian dovrà avere un ICD (defibrillatore cardiaco. Questo dispositivo è necessario dopo un attacco cardiaco causato da aritmia. Christian ha accettato la soluzione e il piano è stato inoltre confermato da specialisti nazionali e internazionali, che raccomandano tutti lo stesso trattamento. Incoraggiamo tutti a rispettare la privacy e la serenità di Christian e la sua famiglia“.