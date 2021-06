L’indiscrezione circola da qualche ora: il candidato sindaco di Torino, Paolo Damilano, vorrebbe Ventura come assessore, qualora venisse eletto

Ventura di nuovo a Torino? Sì, ma secondo le indiscrezioni non sarebbe un ritorno dettato da motivi calcistici. Sembrerebbe che il candidato sindaco Paolo Damilano abbia pensato all’ex ct della Nazionale nonché ex allenatore dei granata per un ruolo come assessore allo Sport, ovviamente in caso di vittoria. Non ci sono conferme né smentite a quello che ad oggi resta un rumors. DI certo i rapporti tra i due esistono e affondano le proprie radici negli anni in cui Ventura era allenatore del Torino e Valmora, marchio di cui la famiglia di Damilano è proprietaria, sponsor della squadra.