Da Lyanco a Rincon, nella valanga d’affetto per Eriksen anche i messaggi dei giocatori del Toro sui social

Minuti di paura quando Christian Eriksen, calciatore dell’Inter e della nazionale danese, si è accasciato durante la sfida tra Danimarca e Finlandia, rendendo necessario un lungo massaggio cardiaco. Dall’ospedale di Copenaghen arrivano notizie che confortano dopo la grande angoscia di quei minuti: il giocatore è stabile anche se ancora intubato. Sui social tanti i messaggi d’affetto e le preghiere da parte dei calciatori, tra questi anche quelli del Torino. Nelle stories Lyanco ha postato la foto in cui si vede il centrocampista in barella ma con gli occhi aperti, lo stesso scatto postato da Rincon. La fotografia della speranza, dopo la grande paura iniziale. Marotta, in contatto con la federazione danese, ha parlato di “cauto ottimismo”.