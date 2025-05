I blucerchiati non vanno al di là dello 0-0 contro la Juve Stabia e salutano la B: per la prima volta giocheranno nella terza serie

Una stagione con quattro allenatori, strisce negative, risultati poco incoraggianti sin dall’inizio: la Sampdoria retrocede in Serie C dopo il pari dell’ultima giornata sul campo della Juve Stabia. Si salva il Brescia (vittoria 2-1 con la Reggiana), agli spareggi per non retrocedere vanno Salernitana e Frosinone: i ciociari battono il Sassuolo, già in Serie A, mentre i campani il Cittadella.

Quattro allenatori in una stagione

Una stagione maledetta per la società ligure, che nel corso dell’annata ha cambiato ben quattro allenatori. La fiducia del club per Pirlo è durata tre partite: l’ex allenatore della Juventus è stato esonerato a fine agosto. Poi l’arrivo di Sottil, che non è riuscito a raddrizzare la barca, quello di Semplici prima della fine del 2024 e infine Evani, insieme ad ex calciatori – tra cui Lombardo – con la consulenza esterna di Mancini. Tutto inutile: la Sampdoria ha pagato sin dall’inizio scelte sbagliate non riuscendo nemmeno nel finale a ritrovare quella spinta che almeno avrebbe evitato la retrocessione diretta in C.