Il prestigioso riconoscimento, dedicato al compianto direttore di Tuttosport, è stato assegnato questa sera a Mondovì

C’è anche il nostro vicedirettore Andrea Piva, tra i premiati dell’edizione 2025 del “Premio Dardanello”, intitolato alla memoria del grande giornalista Piero – per molti anni direttore di Tuttosport – scomparso nel 2001. Il premio, nato nel 2004 per volontà della famiglia, celebra ogni anno i giornalisti più meritevoli suddivisi in diverse categorie. Oltre al nostro vicedirettore, premiato anche Mario Giunta, giornalista di Sky, mentre il premio alla carriera è andato a Beppe Conti, storico esperto di ciclismo di Tuttosport e Rai Sport. Ad Andrea i più sentiti complimenti e le felicitazioni da parte di tutta la nostra Redazione per questo meritato successo professionale.