Ecco l’elenco dei giocatori convocati dal tecnico scozzese per le amichevoli di giugno, 4 nomi provengono dalla Serie A

I campionati europei stanno per giungere al loro epilogo, e diversi allenatori delle nazionali sono pronti per ritrovare i propri calciatori dopo le fatiche della stagione per poter continuare il lavoro di preparazione in vista delle prossime competizioni tra nazionali. Il tecnico scozzese Steve Clarke ha recentemente comunicato i nomi dei 25 giocatori che prenderanno parte alle amichevoli di giugno contro Islanda e Liechtenstein. Di questi calciatori, 4 provengono dalla Serie A, insieme ai due calciatori del Napoli McTominay e Gilmour, il tecnico della nazionale potrà contare su Ferguson dal Bologna, e dall’attaccante del Torino Ché Adams.

I convocati della Scozia

Portieri: Angus Gunn (Norwich), Robby McCrorie (Kilmarnock), Cieran Slicker (Ipswich).

Difensori: Josh Doig (Sassuolo), Grant Hanley (Birmingham), Jack Hendry (Al Ettifaq), Max Johnston (Sturm Graz), Scott McKenna (Las Palmas), Nathan Patterson (Everton), Anthony Ralston (Celtic), Andy Robertson (Liverpool), John Souttar (Rangers), Kieran Tierney (Arsenal).

Centrocampisti: Connor Barron (Rangers), Lewis Ferguson (Bologna), Billy Gilmour (Napoli), Andy Irving (West Ham), John McGinn (Aston Villa), Scott McTominay (Napoli), Lennon Miller (Motherwell).

Attaccanti: Che Adams (Torino), Kieron Bowie (Hibernian), Tommy Conway (Middlesbrough), George Hirst (Ipswich), James Wilson (Hearts).