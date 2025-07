L’ex allenatore del Torino si trova in ospedale a causa di una infiammazione delle vie aeree superiori: Juric sarà dimesso nei prossimi giorni

Attraverso un comunicato ufficiale, l’Atalanta ha fatto sapere che Ivan Juric si trova in ospedale a causa di n’importante infiammazione delle vie aeree superiori, oltre a un’infezione batterica dell’epiglottide, L’ex allenatore del Torino si trova nel presidio Ospedaliero Bolognini di Seriate e il quadro clinico è in miglioramento. Le dimissioni sono previste per i prossimi giorni, quando Juric potrà proseguire con la preparazione della nuova stagione.

Il comunicato del club

Nella nota diffusa poco fa, nel giorno in cui i calciatori dell’Atalanta si sono radunati a Zingonia, l’Atalanta ha spiegato: “Ivan Jurić nei giorni scorsi è stato sottoposto a ricovero presso il presidio Ospedaliero Bolognini di Seriate nel reparto di Otorinolaringoiatria diretto dal Dottore Davide Panciera a seguito di una importante infiammazione delle vie aeree superiori, complicata con un’infezione batterica dell’epiglottide trattata con terapia antibiotica endovenosa. Il quadro clinico attuale è in netto miglioramento ed è prevista una dimissione protetta già nei prossimi giorni”.

Ivan Juric, head coach of Torino FC, looks on prior to the Serie A football match between Torino FC and AC Monza.