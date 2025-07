Momenti di apprensione in casa Lazio: il tecnico è stato accompagnato in clinica per accertamenti dopo un malore improvviso

Come riportato da La Repubblica, in casa Lazio la nuova stagione non è ancora cominciata ufficialmente, ma l’atmosfera è già carica di apprensione. L’allenatore Maurizio Sarri è stato ricoverato in mattinata presso la clinica Villa Mafalda di Roma dopo aver accusato un malore. Il tecnico toscano si è sentito poco bene nelle prime ore del giorno ed è stato accompagnato nella struttura privata, convenzionata con la società biancoceleste, per sottoporsi ad accertamenti medici.

Al momento non sono emersi dettagli precisi sulle sue condizioni, ma l’ipotesi prevalente è che si tratti di un malessere legato alle elevate temperature di questi giorni. Non è la prima volta che Sarri affronta un’estate complicata sotto il profilo fisico: già durante la sua esperienza alla Juventus era stato costretto a uno stop temporaneo per motivi di salute. La Lazio e i tifosi restano in attesa di ulteriori aggiornamenti, con la speranza che si tratti soltanto di un episodio passeggero.

Lazio: “Sarri sarà alla guida dell’allenamento alle 18.00”

Dopo che queste notizie sono circolate, la Lazio ha chiarito la situazione: “Il Mister Sarri sta rientrando a Formello e, come da programma, alle 18.00 sarà regolarmente alla guida dell’allenamento. Ha svolto stamattina una visita di idoneità approfondita, più completa rispetto agli esami effettuati dai calciatori al Training Center”.