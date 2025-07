Arriva il primo successo stagionale: vittoria schiacciante della Primavera granata contro la Social Football Academy

Comincia nel migliore dei modi la nuova stagione per la Primavera del Torino. Nella prima uscita stagionale, i ragazzi granata hanno superato con un netto 4-0 la Social Football Academy, formazione dilettantistica affrontata in amichevole a Lasa, località altoatesina dove la squadra si trova in ritiro a pochi chilometri dalla Prima squadra. A segno, in un test utile per mettere minuti nelle gambe e iniziare a costruire la condizione, sono andati Politakis, Galanti, Raballo e Bonacina. Un segnale incoraggiante per il gruppo guidato da Giuseppe Fioratti, che punta a ripartire con entusiasmo in vista della prossima stagione.