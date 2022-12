Continua la bufera in casa Juve: la Procura parla di scioglimento della società per il mancato sanamento dei conti

“Causa di scioglimento”: questo quanto gli inquirenti hanno rivelato al Fatto Quotidiano in riferimento ai due esercizi in cui la Juve ha celato l’erosione del capitale sociale. La società non avrebbe quindi potuto lavorare nè portare avanti le quotazioni in borsa, ma essere sciolta. La causa? L’insufficienza dell’incremento di capitale di 700 milioni per sanare i conti, cosa sottolineata anche dalle intercettazioni e dal materiale trovato durante le perquisizioni.

Juve, le intercettazioni: tra “un aumento di capitale di 650 milioni per sanare” all’over spending

“Riunione area sport 25.2.20… Aumento di capitale 300 “già bruciato” un primo indizio piuttosto chiaro seguito dalle parole di Maurizio Arrivabene e il direttore finanziario Stefano Bertola. “Fatti i conti della serva noi dovevamo fare, per star tranquilli, un aumento di capitale di 650 milioni, non di 400 (…) per sanare“, queste le parole dell’a.d., a cui ha risposto così il Cfo: “Siamo andati decisamente over spending (…). Cioè 700 milioni in due anni stiamo chiedendo ad Andrea e non bastano“.

Il legale Cesare Gabasio sul rosso fantasma: “Ci saltano alla gola tutto sul bilancio i revisori e tutto“

Altre intercettazioni coinvolgono Arrivabene durante la trattativa con lo United per CR7, svelerebbero il pagamento di tutti gli stipendi al giocatore, anche quelli durante il Covid, andando in contrasto con l’affermazione delle rinunce dei bianconeri a quelle mensilità. L’a.d. si è giustificato specificando che i pregressi erano gli stipendi di agosto 2021. Arriva però uno step ulteriore su un rosso fantasma inserito in una contabilità parallela. “Una carta che non deve esistere teoricamente, che se salta fuori (…). Ci saltano alla gola tutto sul bilancio i revisori e tutto“, secondo quanto detto dal capo del’Ufficio Legale Cesare Gabasio, ma che Arrivabene dice di non conoscere.