Durante Trento-Vicenza, gaffe del telecronista di Eleven Sports che coinvolge l’ex granata Freddi Greco: sospeso dall’attività

Gli errori a volte costano cari ed è proprio questo il caso. Protagonista un telecronista di Eleven Sports, Stefano Carta, durante il match di Serie C Trento-Vicenza, che ha visto scendere in campo l’ex granata Jean Freddi Greco. Al 12′ del primo tempo, l’arbitro ha fischiato una punizione in favore dei biancorossi. Ad occuparsene proprio il centorcampista ex Toro. È qui che è avvenuto l’episodio considerato controverso. Per descrivere l’azione, Carta ha detto: “Negro con il numero 15, attenzione a Negro“, correggendosi subito dopo con “Scusate, attenzione a Greco, non Negro“. Un errore nella denominazione, non un insulto razzista come è chiaro ascoltando il video, tuttavia l’episodio ha portato a polemiche e alla cautelativa sospensione.