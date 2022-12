Continuano le indagini sui bianconeri: le dure parole dei PM di Torino nella richiesta per misure interdittive

Prosegue la bufera in casa Juve. “Un contesto criminale di allarmante gravità, essendo di fronte a condotte illecite, reiterate e protratte nel tempo, per ben tre esercizi, di indubbio spessore ponderale“, questo quanto affermato dai PM di Torino nella richiesta per misure interdittive nei confronti degli indagati in casa bianconera. Negata dal Gip per mancanza di presupposti, avrebbe limitato temporaneamente la sfera giuridica dei tredici soggetti. “I reati realizzati (…) delineano un’elevata pericolosità soggettiva dei rei, rendendo innegabilmente concreto il pericolo che gli stessi, qualora si presenti l’occasione, continuino a delinquere“, proseguono i PM con parole dure.

Si è poi parlato della “presenza di un’autentica contabilità in nero con riguardo ai rapporti con gli agenti sportivi” che è oggetto di indagine in questo momentoassieme alle altre irregolaritò finanziarie riscontrate, oltre agli “impegni morali che si sono rivelati essere scritture private sottoscritte tra i vertici societari“. I PM concludono con “Circostanze tutte che dovranno essere oggetto di necessario approfondimento“. La luce in fondo al tunnel resta quindi ancora lontana per la Juventus che dovrà imparare a fare i conti con l’accaduto.