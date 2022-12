Le parole di Andrea Agnelli, ex presidente della Juventus, sono state intercettate ed emergono dettagli interessanti sull’inchiesta

I manager bianconeri erano perfettamente a conoscenza di quanto stessero facendo per abbellire il bilancio: questo è cio che riporta la Repubblica, e lo si capisce anche dall’intercettazione risalente al 3 settembre 2021 tra Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene. Queste le parole del presidente bianconero: “Non era solo il Covid e questo lo sappiamo bene. Dall’altro abbiamo ingolfato la macchina con ammortamenti e soprattutto la m****… perché è tutta la m**** che sta sotto che non si può dire“.

Una scelta non casuale

Secondo gli investigatori, quella di aumentare i costi (giocatori e stipendi), non è stata una scelta casuale, ma una scelta aziendale. Cherubini parla di “progetto che è stato fatto da Higuain in poi” per far fronte a “una rosa che sta tendendo a invecchiare”. Il dirigente Cerrato conferma: “Poi è stato fatto un all in con Ronaldo, De Ligt e così via e subito dopo è arrivato il Covid”.