La nota dell’Uefa certifica l’apertura di un’indagine, atto dovuto, in seguito alle indagini sulle plusvalenze portate avanti in Italia

Dopo il terremoto che ha investito la Juventus – l’inchiesta della Procura di Torino, della Consob e la successiva scelta del Cda di dimettersi – anche l’Uefa ha deciso di aprire un’indagine. L’obiettivo è quello di capire se il club abbia violato le norme sul Fair Play finanziario e sulle licenze. Un passo che in Italia ha compiuto anche la Procura Federale, a seguito delle indagini del Tribunale. La Camera di primo grado del Cfcb, il club financial control body, come da nota Uefa si concentrerà “sulle presunte violazioni finanziarie recentemente rese pubbliche a seguito del procedimento condotto dalla Consob e dalla Procura della Repubblica di Torino”. La nota dell’organo continentale sottolinea che con la Juve la Cfcb “ha concluso un accordo transattivo con la Juve sulla base delle informazioni finanziarie precedentemente presentate dalla società relative agli esercizi chiusi nel 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022”.