Sono emerse delle nuove intercettazioni di telefonate tra alcuni dirigenti della Juventus, la situazione si fa complicata

In Italia e non solo, si continua a sentir parlare del terremoto che si è registrato in casa Juve negli scorsi giorni con tutto il Cda che si è dimesso, la nomina di Maurizio Scanavino come nuovo direttore generale del club bianconero e quella di Gianluca Ferrero come nuovo presidente al posto di Andrea Agnelli. Ma le novità non sono finite qua. Infatti sono emerse altre intercettazioni di telefonate tra alcuni dirigenti della Vecchia Signora, ovvero il ds della Juve Federico Cherubini e l’ex direttore finanziario del club piemontese Stefano Bertola dove viene tirato in ballo anche Fabio Paratici.

Il testo delle intercettazioni

Nelle intercettazioni riportate dal Corriere della Sera si leggono le parole di Cherubini che dice a Bertola: “Io l’ho detto a Fabio: è una modalità lecita ma hai spinto troppo. E lui mi rispondeva: Non ci importa nulla, perché negli scambi se metti 4 o metti 10 è uguale, nessuno ti può dire nulla. Fabio ha avuto carta libera”. In seguito Bertola ha dichiarato: “La situazione è davvero delicata. Io in 15 anni faccio un solo paragone: Calciopoli. Lì c’era tutto il mondo che ci tirava contro, questa invece ce la siamo creata noi”. Frasi dunque molto pesanti che potrebbero peggiorare ancora di più la posizione della Juve.