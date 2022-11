Le indagini non si fermano e la Juventus rischia: ci sono 34 milioni di euro di debito non a bilancio

Le cose in casa bianconera potrebbero aggravarsi ancora, dopo le dimissioni di tutto il CdA e l’indagine Prisma condotta dalla Procura Federale. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, si continua a cercare tra bilanci, scritture private e contratti di compravendita dei calciatori per accumulare altre prove. Le dimissioni del CdA andrebbero quindi lette come a evitare il rischio di reiterazione del reato, visto che il bilancio della stagione 2021/2022 deve ancora essere approvato.

Il debito

I Pm Marco Gianoglio, Mario Bendoni e Ciro Santoriello, stanno indagando su un debito di almeno 34 milioni di euro. Federico Cherubini (in udienza) e Maurizio Arrivabene (intercettato), avevano rispettivamente detto: «Ci sono sette milioni di debito con l’Atalanta mai messi a bilancio» e «Sappiamo quanto dobbiamo all’Atalanta». Soldi che probabilmente fanno riferimento all’affare Romero-Demiral, con l’argentino venduto all’Atalanta per 16 milioni e il giorno dopo comprato dal Tottenham per 50 milioni. Un altro giocatore citato nel “libro nero”, scritto da Cherubini su Fabio Paratici (ora Ds del Tottenham) è Dejan Kulusevski, citato come “investimento fuori portata”. Infine ci sono la famosa “carta Ronaldo” e Alberto Cerri. Per quanto riguarda la prima, la Juventus dovrebbe ridare a Cristiano Ronaldo 19 milioni di euro. Carta che, a detta degli imputati, doveva rimanere segreta. L’avvocato Cesare Garbasio disse: «Se la trovano ci saltano alla gola… i revisori e tutto». «Altrimenti ci tocca fare una transazione finta». Alberto Cerri invece (ora al Como), dopo un anno di panchina, fu venduto nel 2018 al Cagliari, generando una plusvalenza di 8 milioni di euro.