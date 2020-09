Dalla Francia: "La Juventus ha violato le norme ONU per la cessione di Han" - Toro.it

Dopo quello dell’esame di Suarez, un altro caso scuote la Juventus: l’ONU avrebbe messo nel mirino la cessione di Han in Qatar. Lo scrive L’Equipe

L’Equipe apre un nuovo caso internazionale attorno alla Juventus. Dopo quello relativo all’esame di italiano di Luis Suarez – svolto presso l’Università di Perugia -, per il quale le responsabilità eventuali del club bianconero sono al vaglio della Procura, c’è un’altra situazione da tenere d’occhio nei prossimi giorni. L’ONU, infatti, avrebbe messo nel mirino la cessione dell’attaccante nordcoreano Han in Qatar, avvenuta nel gennaio scorso. Lo scrive il quotidiano francese, secondo il quale il club bianconero avrebbe violato le norme delle Nazioni Unite relative alle sanzioni tuttora in atto verso la Corea del Nord, che limitano la possibilità di rinnovare o stipulare nuovi contratti di lavoro con cittadini nordcoreani. Il Consiglio di Sicurezza dell’ONU, si legge sempre su L’Equipe, avrebbe avvisato le autorità italiane, ma il trasferimento di Han si è comunque perfezionato.