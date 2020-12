Juventus, avviso di garanzia a Paratici per il caso Suarez

La Juventus ha confermato che il direttore Fabio Paratici ha ricevuto un avviso di garanzia per la vicenda dell’esame di Luis Suarez

Il Tribunale di Perugia ha notificato un avviso di garanzia al Chief Football Officer della Juventus, Fabio Paratici. Il provvedimento è legato alla vicenda dell’esame di italiano di Luis Suarez, giunta questa mattina ad una svolta. Gli inquirenti ipotizzano il reato di false informazioni rese al pubblico ministero. Di seguito il comunicato del club bianconero: “Juventus Football Club conferma che in data odierna è stata notificata a Fabio Paratici un’Informazione di garanzia e sul diritto di difesa. Il reato ipotizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia è esclusivamente l’articolo 371 bis c.p. La Società ribadisce con forza la correttezza dell’operato di Paratici e confida che le indagini in corso contribuiranno a chiarire la sua posizione in tempi ragionevoli”.