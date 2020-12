E’ morto Paolo Rossi: il simbolo dell’Italia campione del mondo nel 1982

Nella notte è morto Paolo Rossi: aveva 64 anni e da tempo lottava contro un male incurabile che non gli ha lasciato scampo

Un altro grande protagonista del calcio mondiale, non solo italiano, se ne è andato: è morto Paolo Rossi, il simbolo di quella nazionale italiana che nel 1982 vinse il Mondiale in Spagna. Aveva 64 e da tempo lottava con un male incurabile che non gli ha lasciato scampo. Nato a Prato, è esploso calcisticamente nel Vivenza alla fine degli anni ’70, passo poi al Perugia dove rimase coinvolte nello scandalo del calcioscommesse del 1980: fu squalificato per due anni (anche se dichiarò innocente), tornò a giocare il 19 aprile del 1982 con la maglia della Juventus, che nel frattempo lo aveva acquistato.

Paolo Rossi e il Mondiale del 1982

Il ct della nazionale, Enzo Bearzot, decise di convocarlo comunque per il Mondiale, nonostante le pochissime partite giocate: una scelta che si rivelò vincente. Paolo Rossi fu decisivo nella ultime tre partite del mondiale: prima mise a segno una tripletta al Brasile, poi siglò entrambe le reti nel 2-0 in semifinale alla Polonia, infine segnò uno dei tre gol azzurri nel 3-1 alla Germania Ovest che valse il titolo mondiale. Quell’anno Pablito vinse anche il Pallone d’Oro. Con la maglia della Juventus è stato anche tra i protagonisti di un derby divenuto storico: Torino-Juventus 3-2 del 27 marzo 1983, quella della rimonta da 0-2 a 3-2 in tre minuti. Fu Paolo Rossi a segnare la rete del momentaneo 0-1.