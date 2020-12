Entrano allo stadio “Grande Torino” la notte di Natale: multati cinque ragazzi

La notte della vigilia, cinque giovani sono stati multati dopo essere entrati allo stadio Olimpico Grande Torino per giocare a calcio

Calpestare l’erba di uno stadio della massima serie e poterci giocare una partita resta il romantico sogno di tutti coloro che crescono col pallone tra i piedi. Ed è proprio questo desiderio che cinque torinesi tra i 23 ed i 24 anni hanno provato a portare a termine. La notte della vigilia, i giovani in questione si sono infatti intrufolati nello stadio Olimpico Grande Torino per scambiare dei passaggi sul rettangolo verde che accoglie il Toro nelle partite in casa.

Torino, multa salata per i cinque colpevoli

L’ebbrezza nel provare per qualche istante ciò che i calciatori vivono ogni domenica è sicuramente tanta. Questo non è bastato però a salvare i cinque ragazzi coinvolti, colti in flagrante mentre tentavano di uscire dall’impianto dal personale di vigilanza, che ha chiamato le Forze dell’Ordine. Sono infatti intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile, che hanno multato i colpevoli con una sanzione di 400 euro a causa della violazione del coprifuoco e delle norme anti-Covid. La bravata, fatta per divertimento, è costata cara ai ragazzi.