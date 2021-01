A Non è l’Arena su La7 l’ex Premier Matteo Renzi sbotta: “Diciamo al suo editore che deve accendere il riscaldamento?”

Anche Matteo Renzi ha tirato in ballo Cairo. Il siparietto è andato in onda a Non è l’Arena, programma che va in onda su La7, la rete di cui Cairo è editore. La puntata di ieri, domenica 17 gennaio, ha infatti aperto una questione sul riscaldamento in studio, considerato troppo basso. “Diciamo al suo editore che deve accendere il riscaldamento?“, queste le parole usate dall’ex Presidente del Consiglio, che si è infatti rivolto a Giletti. Dal canto suo, il conduttore ha replicato dandogli man forte: “Non lo dica a me che sono in camicia“, proseguendo poi in modo ironico nell’introdurre gli altri ospiti: “Tenetevi forte perchè c’è un gelo assoluto“.