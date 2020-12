Commisso: “Temevo che l’arbitro facesse un regalo alla Juve. Il biondino avrà preso una camomilla”

Il presidente della Fiorentina Commisso sulla vittoria contro la Juventus: “I ragazzi hanno dato tutto. Chiesa? Non è stato umile”

Era lo scorso 22 dicembre, la Fiorentina passa all’Allianz Stadium superando la Juventus per 3-0 in una partita che il presidente viola Commisso, intervistato da Radio Bruno, ricorda così: “Ho visto la partita insieme a mia moglie, fino al terzo gol ho avuto paura, perché sapevo che prima o dopo poteva esserci qualche regalo dell’arbitro. Ho visto il biondino (ndr. Nedved) che l’anno scorso mi disse di prendere un thè, spero che si sia preso una camomilla. Voglio ringraziare i tifosi, che ci sono stati molto vicini”.

Commisso: “Ho visto la determinazione che volevo”

Il presidente della Fiorentina continua poi facendo i complimenti alla sua squadra: “Ho visto la determinazione che volevo. Il bello della vittoria contro la Juventus è che tutti sono stati squadra e hanno messo tutto in campo“

E su Chiesa, passato proprio alla Juventus il patron viola non ha dubbi: “Forse volevano difendere la società e il presidente. Quando un giocatore se ne va come ha fatto lui, posso solo consigliare di non tagliare tutti i ponti, rimanendo umili, cosa che non ha fatto“.