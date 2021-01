Davide Nicola ha chiuso al Filadelfia il percorso iniziato a Crotone: tutto in bicicletta, per festeggiare la salvezza in A dei calabresi

Davide Nicola è arrivato al Filadelfia, intorno alle 15.30 del 18 giugno, in sella alla propria bicicletta. Il tecnico del Crotone, ma con il cuore granata, è arrivato nella casa del Torino, aperta eccezionalmente proprio per l’allenatore. Dopo essere partito dallo stadio Ezio Scida di Crotone il 9 giugno, aver risalito tutta l’Italia passando per le città che lo hanno visto protagonista nella sua carriera calcistica (da giocatore prima e da allenatore poi) come Ancona, Livorno, La Spezia e Genova, ora è arrivato a Torino. Questa non è però l’ultima tappa del tour di Nicola: dopo la sosta al Filadelfia l’allenatore partirà alla volta della sua Vigone dove si concluderà effettivamente il suo Giro d’Italia fatto per festeggiare l’incredibile salvezza raggiunta con il Crotone.

Nicola in bicicletta da Crotone al Filadelfia

Circa 500 persone hanno atteso Nicola al Filadelfia, tra questi anche tanti tifosi del Crotone. Inoltre, erano presenti l’assessore Finardi e Antonio Comi in rappresentanza del Torino. Ecco il video: