Moreno Longo, tra i possibili candidati per la panchina granata, approda invece all’Alessandria al posto di Gregucci

Una cavalcata verso la salvezza qella effettuata dal Toro nella scorsa stagione. In panchina c’era Moreno Longo, ma l’impresa non è stata sufficiente ad assicurargli la conferma. Al suo posto è infatti stato chiamato Marco Giampaolo. Il suo nome è però ben presto tornato ad essere accostato al club granata. Questa volta la società ha virato poi su Davide Nicola, facendo decadere la sua candidatura. Non tutto è andato perduto per il tecnico. L’Alessandria Calcio ha infatti messo nel mirino proprio lui al posto di Gregucci, esonerato di recente. Longo potrebbe così proseguire con la propria carriera da allenatore, ripartendo dalla Serie C.