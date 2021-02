E’ stata archiviata l’inchiesta per violenza privata nei confronti di 62 tifosi del gruppo “Torino Hoolingans”. Per ora restano i daspo

Arriva una buona notizia per i 62 tifosi granata del gruppo “Torino Hoolingas”. Il gip Alessandra Pfifnner ha accolto la richiesta d’archiviazione dell’inchiesta per violenza privata (per aver occupato posti diversi da quelli assegnati sui biglietti in Curva Primavera) presentata negli scorsi giorni dal pm Giuseppe Drammis. Il pm, motivando la richiesta di archiviazione dell’inchiesta, ha spiegato che: “Lasciar passare gli ultrà prima degli altri era una prassi, certamente distorta e censurabile delle regole civiche. Ma si sono limitati a chiedere alle altre persone di spostarsi. Spesso con toni addirittura garbati”. Da parte degli altri tifosi preseti in curva Primavera, inoltre, non si sono mai registrare proteste riguardo all’atteggiamento dei 62 Torino Hoolingas indagati. Se l’accusa di violenza privata è stata ora archiviata, restano però aperti i procedimenti relativi agli scontri avvenuti in occasione di Torino-Napoli e Torino-Inter dello scorso campionato. E per il momento restano anche i provvedimenti Daspo.