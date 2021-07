Le partite di Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana delle prossime due stagioni saranno trasmesse da La7

Il calcio femminile sbarca su La7. L’emittente televisiva di proprietà di Urbano Cairo si è infatti assicurata, per i prossimi due anni i diritti di trasmissione delle partite di Serie A, Coppa Italia e Supercoppa italiana delle gare di calcio femminile: in ogni turno di campionato verrà trasmessa in esclusiva e in chiaro su La7 e su La7 D una partita. Il palinsesto della TV del presidente del Torino si arricchirà inoltre con programmi dedicati al movimento calcistico femminile che negli ultimi anni sta crescendo sempre di più anche in Italia, come dimostra anche il fatto che sempre più società professioniste (ma non il Torino) abbiano investito e puntato sulla creazione di Prime squadre femminili che oggi giocano in Serie A o Serie B. Basta dare uno sguardo all’elenco dei nomi delle partecipanti al prossimo massimo campionato per rendersene conto: Empoli, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Pomigliano, Roma, Sampdoria, Sassuolo e Hellas Verona.