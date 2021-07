Gaetano Miccichè si è dimesso dal CdA di RCS pochi giorni prima del primo consiglio dopo la notizia del risarcimento chiesto da Blackstone

Due stagioni deludenti del Torino a cui porre rimedio non sono l’unica preoccupazione che turba il presidente Cairo. Proseguono i problemie legati ad Rcs, già nell’occhio del ciclone per le due cause di Blackstone avviate nei confronti del gruppo editoriale e del presidente del Toro. Il presidente del gruppo Imi-Cib di Intesa Sanpaolo Gaetano Miccichè, si è infatti dimesso nelle scorse ore dal cda di Rcs per “scelta personale”, secondo le indiscrezioni di Il Fatto Quotidiano. Subito prima quindi della prima riunione prevista dopo la notizia del risarcimento richiesto a Blackstone per la vendita della sede del Corriere di via Solferino, rimediata dal gruppo editoriale acquistato da Cairo nel 2013. Una stoccata che pesa sul Patron granata e si aggiunge quindi alle questioni da risolvere. Rcs ringrazia così Miccichè: “La Società ringrazia il dott. Gaetano Miccichè ed esprime la propria gratitudine per il contributo apportato in questi anni, a partire dall’Offerta pubblica di Acquisto e Scambio del 2016 e, successivamente, quale membro del Consiglio di Amministrazione della Società“.