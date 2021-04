La discussione sul ricorso per Lazio-Torino si terrà il 13 maggio al Collegio di Garanzia del CONI, a sezioni riunite

Il presidente Franco Frattini ha fissato la discussione sul caso Lazio-Torino al Collegio di Garanzia a sezioni riunite per il prossimo 13 Maggio alle ore 14. La Lazio aveva presentato ricorso per chiedere il 3-0 a tavolino, dopo quello che era stato respinto di fronte alla Corte d’appello Sportiva della Figc. Il match che si sarebbe dovuto giocare lo scorso 2 marzo non si disputò perché il Toro, a seguito dei numerosi casi di giocatori positivi al Covid-19, non si presentò allo stadio Olimpico di Roma seguendo le disposizione che gli erano state imposte dall’ Asl locale.

Lazio-Toro, ecco la possibile data del recupero

L’unica data che sembra essere rimasta a disposizione per recuperare Lazio-Torino è quella del 18 maggio perché successivamente lo stadio Olimpico verrà lasciato a disposizione dell’Uefa per organizzare le partite del prossimo Europeo. Ma prima che venga fissata una data bisognerà aspettare le decisioni che verranno prese durante la discussione presso il Collegio di garanzia.