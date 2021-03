Angelo Maietta, membro del Collegio di Garanzia del CONI, ha parlato delle analogie tra Juventus-Napoli e Lazio-Torino

Un parere autorevole, quello di Angelo Maietta, membro del Collegio di Garanzia dello sport del CONI. A Radio Punto Nuovo, il professore di diritto dello sport ha fatto il punto sulla vicenda giudiziaria che potrebbe seguire al rinvio di Lazio-Torino: “Penso che l’Asl abbia fatto bene a fermare il Toro. Non credo ci saranno tre gradi di giudizio, ma solo uno. Se si vanno ad uniformare alla sentenza delle sezioni unite. Per il Collegio di Garanzia i principi sono per il corretto funzionamento delle norme. In presenza della stessa casistica, nessun tribunale federale potrà decidere in maniera diversa dal Collegio di Garanzia“. Per Juve-Napoli dell’ottobre scorso – l’unico precedente analogo – furono necessari appunto tre gradi di giudizio per ribaltare l’inziale sconfitta a tavolino, con punto di penalizzazione, comminata ai partenopei: “Se noi continuiamo a parlare di Juventus-Napoli vuol dire che non è stata compresa la ratio che ha chiuso il capitolo. È una storia già vecchia, perché discuterne ancora!? Avranno processi decisionale lenti”.