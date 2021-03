L’ex Toro Alex Berenguer è rinato all’Athletic Bilbao: il suo gol contro il Levante vale un posto in finale di Coppa del Re

Un “o la va o la spacca” trasformatosi nella scelta di carriera più azzeccata quello di Alex Berenguer che, dal Toro ha scelto di approdare nell’Athletic Bilbao. Lo spagnolo, tornato così nella sua terra d’origine, ha cominciato a fare faville. L’ultima contro il Levante nella semifinale di Coppa del Re. Dopo un pareggio ai tempi regolamentari, l’ex Toro ci ha messo lo zampino, consegnando ai suoi l’accesso diretto alla finale. Dopo la Supercoppa, è pronto ad alzare il prossimo trofeo, ma prima c’è di nuovo il Barcellona nel mirino.

Berenguer, l’elogio del tecnico Marcelino Garcia

“Ogni sforzo ha le sue ricompense. Lavoro, lavoro e ancora lavoro”, queste le parole scelte da Berenguer per celebrare il gol con conseguente vittoria in Coppa. Il club basco, che lo ha acquistato per 12 milioni a titolo definitivo dal Toro, può considerarsi soddisfatto date le ventotto presenza, contornate da sette gol e tre assist del classe ’95. La sua rete è stata elogiata anche dal tecnico rojiblanco Marcelino Garcia: “Il gol di Berenguer è stato una vera allegria, ormai mancavano pochi minuti alla fine del secondo tempo supplementare. È stato un colpo a livello mentale per i nostri avversari, perché poi non abbiamo corso grandi pericoli. Considerando il doppio confronto, credo che abbiamo meritato la finale contro il Barcellona“.