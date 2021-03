Dal Pino è stato eletto vicario del presidente della FIGC Gabriele Gravina: quest’ultimo ha parlato di Lazio-Torino

Dal Pino e Calcagno sono i due nomi per la vicepresidenza della FIGC. Si è infatti svolta l’assemblea per scegliere il vicario di Gabriele Gravina dopo l’intitolazione della Sala del Consiglio a Paolo Rossi. Ad avere la meglio, l’attuale presidente della Lega Serie A, nominato personalmente dall’attuale presidente, come da regolamento in caso di parità. É stato poi istituito il Comitato di Presidenza, con la nomima dei consiglieri Francesco Ghirelli, Cosimo Sibilia e Mario Beretta. La prossima riunione sarà incentrata sul rinnovo delle cariche dei Settori Tecnico e Giovanile e Scolastico della FIGC, secondo quanto affermato da Gravina.

Gravina: “Juve-Napoli bis? Continueremo a difendere il nostro protocollo”

Il presidente della FIGC ha poi confermato la ripartenza dell’Eccellenza, rilasciando anche alcune dichiarazioni in riferimento al caso Lazio-Torino: “Io difendo il protocollo. C’è scritto in maniera chiara ‘salvo quanto disposto dall’autorità sanitarià’, quindi è un protocollo valido, ma dobbiamo trovare armonia all’interno delle Asl sul territorio nazionale. Vogliamo che ci sia il massimo controllo possibile, in questo senso il calcio si sta comportando in maniera responsabile. La Federcalcio ha chiesto i documenti che ancora non sono arrivati. Come sapete, tutto è oggetto di segreto istruttorio, la procura federale ha già fatto due richieste e non appena arriveranno, la procura valuterà come ha sempre fatto la documentazione. Juve-Napoli bis? Continueremo a difendere il nostro protocollo come sta facendo la Lega di A, giustamente e legittimamente, ma sapendo che ci sono delle decisioni che non riguardano la Federazione ma riguardano come ho detto prima le autorità sanitarie“.