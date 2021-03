Durante l’ultima Assemblea Generale Annuale, l’IFAB ha chiarito quando il fallo di mano va fischiato o meno

Gol valido o da annullare? Questo il dilemma che spesso coglie gli arbitri di sorpresa in caso di tocco di mano prima della rete. Tante le polemiche a riguardo a causa di decisioni contrastanti in casi simili. L’IFAB ha provato a chiarire la situazione per quanto riguarda i fair di mano. Gli arbitri devono basarsi sul tipo di movimento effettuato dal giocatore coinvolto. Un tocco volontario con spostamento del braccio o della mano verso la palla o un movimento che rende il corpo più grande in modo innaturale sono casi espliciti di violazione. Anche il gol realizzato con il braccio o la mano o realizzato subito dopo che la palla è carambolata sugli arti superiori dell’autore della rete. Non ogni tocco di mano è però considerato un’infrazione. Diverso è infatti se il tocco di mano è di un compagno ed avviene in modo accidentale, favorendo poi la manovra per il gol. In questo caso, non sarà più considerato fallo e quindi non comporterà il fishcio dell’arbitro e l’annullamento del gol.