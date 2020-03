La Lega risponde a Spadafora: “Non è il momento di polemiche e demagogia”

La risposta di Dal Pino al ministro Spadafora, colpevole di aver attaccato i club di Serie A incolpandoli di vivere in una bolla

Dopo le accuse del ministro Spadafora nei confronti dei club di Serie A, colpevoli di vivere in una bolla ed al di sopra delle proprie possibilità, è arrivata la dura replica di Dal Pino con un comunicato. “Con riferimento alle odierne affermazioni del Ministro dello Sport Spadafora ritengo non sia il momento di fare polemiche e demagogia. I numeri parlano da soli e non serve aggiungere altro per evidenziare il ruolo della Lega Serie A a sostegno del calcio di base e indirettamente di tutto lo sport italiano. La Serie A da sempre svolge un riconosciuto ruolo di locomotiva del comparto, producendo direttamente ogni anno circa 3 miliardi di euro di ricavi totali e generando un indotto di 8 miliardi a beneficio dell’intera piramide calcistica, oltre a una contribuzione fiscale e previdenziale di 1 miliardo di euro“, è la replica alle parole di ieri del ministro.

Dal Pino: “Il contributo della Serie A è sempre cresciuto”

Continua il comunicato: “In questi anni l’importo contributivo e solidaristico della Serie A, per lo sviluppo dell’impiantistica, per la valorizzazione dei settori giovanili e per sostenere sport diversi dal calcio, è sempre cresciuto: dai 93 milioni che la Lega Serie A destinava nel primo anno della sua fondazione nel 2010, agli oltre 130 che saranno versati al termine dell’attuale stagione. Cifre importanti, sulle quali si regge l’intera filiera, che la Lega Serie A spera di continuare ad erogare anche per il futuro, a salvaguardia di tutto il movimento calcistico italiano.”. Si resta in attesa della ripresa del campionato.