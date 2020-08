Lotito è una furia contro Ventura: "Sto pezzo di m...a, ha rovinato tutto. E' matto" - Toro.it

La sconfitta contro lo Spezia ha infranto il sogno promozione in A della Salernitana, il presidente Lotito se l’è presa con il tecnico Gian Piero Ventura

Per Gian Piero Ventura questa a Salerno doveva essere la stagione del rilancio, dopo la terribile esperienza alla guida della Nazionale (con la storica mancata qualificazione dell’Italia al Mondiale in Russia) e la breve e deludente parentesi al Chievo Verona, condita da diverse polemiche. E’ stata invece la stagione del rimpianto per quel sogno promozione in serie A svanito ieri sera, all’ultima giornata di campionato, quando la formazione campana è stata sconfitta per 2-1 dallo Spezia ed è scivolata al decimo posto in classifica, fuori dalla zona playoff. La sconfitta ha mandato su tutte le furie il presidente Claudio Lotito, come mostra un video pubblicato dal quotidiano Il Tempo.

Lotito attacca Ventura al ristorante

Il patron della Salernitana è stato filmato mentre si trovava a cena in un ristorante al termine della partita e nel video, mentre parla con il suo interlocutore, lo si può chiaramente sentire inveire contro Ventura: “Sto pezzo di m…a guarda, ha rovinato tutto guarda, è una cosa guarda. Ha tolto Akpa a centrocampo: questo è matto. Sempre con sto Maistro…” Fino a qualche settimana fa, prima della ripresa dei campionati dopo lo stop dovuto al Coronavirus, Lotito cullava sogni di gloria: scudetto per la Lazio e promozione in A della Salernitana, che si trovava in piena zona playoff. L’ultimo mese è stato invece molto amaro per il presidente.