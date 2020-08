Aggressione a Carlo Testa: è in ospedale per accertamenti - Toro.it

Intorno alle ore 18, Carlo Testa è stato aggredito alla schiena da uno sconosciuto di fronte al suo Granata Store di piazza Castello

Carlo Testa, il titolare dei Granata Store nonché ex conduttore di diversi programmi televisivi dedicati al Torino, questo pomeriggio è stato vittima di un’aggressione di fronte al suo negozio in piazza Castello, nel cuore del capoluogo piemontese. Intorno alle ore 18 è stato colpito alla schiena da uno sconosciuto: ora si trova in ospedale per degli accertamenti.