Pallotta vende la Roma: ufficiale il passaggio a Friedkin - Toro.it

Operazione da 591 milioni di dollari, si chiuderà entro fine agosto: a Roma finisce l’era Pallotta dopo otto anni di presidenza

Dal 2012 al 2020, una presidenza lunga otto anni che si è chiusa nella notte tra il 5 e il 6 agosto. James Pallotta ha raggiunto l’accordo con Dan Friedkin per la cessione della Roma. L’operazione da 591 milioni di euro dovrebbe andare definitivamente in porto alla fine del mese: “Noi tutti al Friedkin Group siamo felici di aver fatto i passi necessari a diventare parte di questa città e club iconici. Non vediamo l’ora di chiudere l’acquisto il prima possibile e di immergerci nella famiglia dell’AS Roma”, si legge in una nota del gruppo capeggiato dal magnate texano che subentrerà all’attuale patron di Boston. Con Pallotta alla guida del club, la Roma ha sfiorato la finale di Champions League nel 2018, ma non ha portato a casa nessun trofeo. Spesso accusato di rimanere troppo distante dalla Capitale e di preoccuparsi solo delle annose questioni legate al nuovo stadio, l’ormai ex presidente giallorosso non ha mai riscaldato i cuori della piazza. Che ora si appresta ad accogliere la nuova proprietà.