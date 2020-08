Caso Cairo-Blackstone: la nuova dead line per la sentenza è maggio 2021

Tempi lunghi per l’esito dello scontro giudiziario tra Cairo, Rcs e Blackstone: il nuovo termine per il “lodo Solferino” è il 31 maggio del 2021

Ci vorranno ancora diversi mesi prima che sulla vicenda giudiziaria che riguarda Urbano Cairo e Rcs da una parte, Blackstone dall’altra, venga posta la parole fine. Da quanto emerge dalla relazione semestrale di Rcs, infatti, la nuova dead line posta dal Tribunale per una sentenza è il 31 maggio 2021. Lo scorso maggio la Camera arbitrale di Milano aveva pronunciato un “lodo parziale e non definitivio” in cui, di fatto, erano stati considerati validi i contratti di cessione della sede storica del Corriere della Sera di via Solferino a Blackstone, aggiungendo però che la società finanziaria americana avrebbe potuto dover vernare un risarcimento al gruppo editoriale del presidente del Torino.

Caso Cairo-Blackstone: ottimismo da Rcs

Per una sentenza definitiva della vicenda bisognerà però attendere. Dopo il lodo parziale dello scorso maggio dagli uffici di Rcs filtra sempre più ottimismo sulla vicenda, tanto che non sono stati istituiti fondi rischi. “Il termine di deposito del lodo è stato prorogato fino al 31 maggio 2021′. Nell’attesa, Rcs, ribadendo le sue ragioni nel ricostruire la vicenda e ‘acquisite le valutazioni dei propri consulenti legali, ha ritenuto che non sussistano i presupposti per l’iscrizione di fondi rischi” si legge nella relazione semestrale di Rcs.