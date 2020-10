Scontri nella manifestazione anti-Dpcm: fermati alcuni ultras di Torino e Juventus - Toro.it

Scene di guerriglia a Torino nella manifestazione contro l’ultimo Dpcm emesso dal Governo: 10 fermati tra cui alcuni ultras del Toro

Ci sono anche alcuni ultras del Torino e altri della Juventus tra le dieci persone fermate dalla polizia per gli scontri avvenuti nel centro del capoluogo piemontese, in una delle due manifestazioni di protesta contro l’ultimo Dpcm emanato dal Governo per contrastare la diffusione del Covid-19. Dpcm che, tra le altre cose, prevede la chiusura alle ore 18 di bar, pub e ristoranti, oltre che la chiusura di palestre e piscine. Nella serata di lunedì si sono svolte due manifestazioni a Torino: la prima, pacifica, in Piazza Vittorio Veneto, la seconda invece violenta partita da Piazza Castello.

Torino: scontri con la polizia e vetrine sfasciate

Scontri con le forze dell’ordine, lanci di fumogeni e bottiglie (un fotoreporter e due poliziotti sono rimasti feriti) vetrine dei negozi sfasciati anche nelle adiacenti via Roma e via Accademia Albertina, monopattini dati alle fiamme: scene di autentica guerriglia nel centro di Torino. Le posizioni dei dieci fermati, tra cui anche gli ultras di Toro e Juventus, sono ora al vaglio della Questura: dovranno rispondere delle accuse di resistenza aggravata a pubblico ufficiale, travisamento e lancio di oggetti.