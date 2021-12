Secondo le indiscrezioni non si tratterebbe di Covid: Zamparini sarebbe in gravi condizioni dopo essere stato operato d’urgenza a Udine

Le sue condizioni sarebbero gravi, come riportato dalla Gazzetta dello Sport: Maurizio Zamparini è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale di Udine e si troverebbe in terapia intensiva dopo essere stato sottoposto ad intervento chirurgico. Secondo le indiscrezioni per l’ex patron del Palermo non si tratterebbe di Covid. Un periodo difficile per la famiglia, nell’ultimo periodo in lutto per la scomparsa di Armando, il figlio di Maurizio, a soli 23 anni.