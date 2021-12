Dopo la Juventus, anche l’Inter sotto inchiesta per criticità rilevate a bilancio dalla Guardia di Finanza

Caos in casa Inter nelle ultime ore. Dopo la Juve, la lente d’ingrandimento si è spostata sui neroazzurri, accusati come i bianconeri di falso in bilancio in merito ad alcune plusvalenze secondo quantoo riportato dal Corriere della Sera. Il caso riguarda una decina di giocatori dai nomi non troppo altisonanti ma comunque frutto di entrate. La Procura di Milano, sollecitata dalla Guardia di Finanza che avrebbe rilevato alcune discordanze su quanto dichiarato dal club, avrebbe quindi aperto un’indagine per fare chiarezza e verificare quanto individuato. L’inchiesta riguarda il reato di falso in bilancio verso ignoti, non avendo nomi precisi su cui far ricadere le accuse per ora.