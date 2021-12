La Federazione Africana ha risposto alla notizia arrivata dalla Francia sul rischio annullamento della Coppa D’Africa

La notizia era arrivata poche ore fa dalla Francia: “Rischia di saltare la Coppa d’Africa di calcio del 2022. Secondo l’indiscrezione di RMC Sport, la Confederazione Calcistica Africana (CAF) starebbe ragionando da giorni sulla possibilità di rinviare o definitivamente annullare il torneo a causa del peggioramento della situazione pandemica da Covid-19. I viaggi di calciatori e staff tecnici, i problemi organizzativi legati al rientro dei giocatori presso i club di appartenenza dopo la manifestazione (la quarantena allungherebbe i tempi di assenza) e il malcontento di alcune squadre inglesi, che perderebbero numerosi atleti, starebbero spingendo la CAF verso una decisione clamorosa. Ci ha pensato la stessa CAF a rispondere ufficialmente, bollando come Fake news la notizia rilanciata dai francesi.

La smentita della CAF

Come si legge su Gazzetta.it, il portavoce della CAF ha smentito seccamente: “La Coppa d’Africa si giocherà e si giocherà in Camerun. Non dobbiamo rispondere a quanto detto in Europa, possono pubblicare tutte le fake news che vogliono. Siamo in Camerun e stiamo preparando il torneo”.