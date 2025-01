L’ex attaccante scozzese e Pallone d’Oro nel 1964 ha vestito la maglia del Torino per una stagione entrando nel cuore dei tifosi

Il mondo del calcio è in lutto: è morto all’età di 84 anni Denis Law. L’ex attaccante scozzese ha vestito la maglia del Toro nella stagione 1961/1962 segnando 10 reti. La stagione successiva tornò in Inghilterra (il Torino lo acquistò dal Manchester City), per la precisione al Manchester United. Nel 1964 vinse il Pallone d’Oro: è stato l’unico calciatore a cui è stato conferito questo premio ad aver vestito la maglia granata. Nella sua stagione in granata è ricordato anche per un incidente automobilistico mentre era in auto con l’amico e compagno di squadra Joe Baker.