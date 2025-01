Goal of the month di dicembre: la Lega Serie A ha deciso di premiare Ché Adams. Quello di Empoli è stato il gol del mese

Un giusto premio per Ché Adams. La Lega Serie A ha scelto il gol del mese di dicembre. Come gol più bello del mese, è stato scelto quello dello scozzese ad Empoli. Il suo capolavoro al Castellani da centrocampo ha superato il gol di Barella in Lazio-Inter. Sui canali social della Serie A, è stato il più votato dai tifosi.