Ci ha lasciati Gigi Gabetto, figlio del centravanti del Grande Torino: negli anni ’90 è stato il Responsabile del Settore Giovanile granata

Il mondo granata piange la scomparsa di Gigi Gabetto. Figlio di Guglielmo, attaccante granata del Grande Torino tragicamente scomparso a Superga, Gabetto (anch’esso ex calciatore di buon livello) rappresentò per anni una sorta di memoria storica, portando in giro testimonianze e ricordi del padre e di quella squadra meravigliosa ed è stato inoltre Responsabile del Settore Giovanile del Torino tra gli anni ’90 e i primo anni 2000. Gigi Gabetto aveva 80 anni, compiuti nello scorso mese di giugno.