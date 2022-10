Tra gli indagati il club, il presidente Andrea Agnelli, il vice presidente Pavel Nedved, l’ex dirigente Fabio Paratici e l’amministratore delegato Maurizio Arrivabene.

Emessi 16 avvisi di garanzia alla Juventus nell’ambito dell’inchiesta per le plusvalenze. Secondo quanto comunicato dalla Procura di Torino, come riportato dal quotidiano La Repubblica, a chiusura delle indagini è stato notificato il provvedimento per i membri del CdA e per i dirigenti con responsabilità strategiche. Secondo quanto si legge per alcuni di essi – la Gazzetta dello Sport fa il nome del presidente Agnelli – erano state richieste anche misure cautelari, rifiutate però dal Gip. Contro questa ordinanza è stato depositato già l’Appello dalla Procura stessa. Tra i reati che si contestano il “falso nelle comunicazioni sociali e le false comunicazioni rivolte al mercato”. Gli anni presi in considerazione sono il 2018, il 2019 ed il 2020. Tra gli indagati il club, il presidente Andrea Agnelli, il vice presidente Pavel Nedved, l’ex dirigente Fabio Paratici e l’amministratore delegato Maurizio Arrivabene.

Il caso stipendi

La Procura fa sapere che le prove definiscono “un’attività di alterazione delle poste di bilancio (e quindi dei risultati di esercizio) quale conseguenza, in primo luogo, di un anomalo ricorso ad operazioni di scambio dei diritti alle prestazioni sportive di un elevato numero di atleti, operazioni, per altro, nel complesso distoniche nel panorama nazionale”. Operazioni concluse con lo scopo “di far fronte alle necessità di bilancio del momento: tali operazioni sono state ritenute fittizie, anche alla luce del contenuto di conversazioni registrate nel corso delle indagini”.

In un altro passaggio Repubblica riporta anche l’attenzione sulla questione stipendi, in particolare su quanto accaduto durante la pandemia. “Sussistono concreti elementi per ritenere che i calciatori, in accordo con la società, abbiano rinunciato a percepire una sola mensilità e non quattro, come per contro comunicato da Juventus Fc nel marzo 2020”.