Il difensore è stato trasportato all’ospedale Niguarda in stato coscienza, l’aggressore è stato fermato dai carabinieri

Sei persone sono state aggredite da un uomo di 46 anni armato di coltello all’interno di un centro commerciale ad Assago, in provincia di Milano: una persona è morta (un dipendente del supermercato), altre tre sono state ferite in maniera grave e tra di loro ci sarebbe anche il difensore del Monza Pablo Marì. Il centrale spagnolo è strato trasportato all’ospedale Niguarda in stato con l’elisoccorso in codice rosso ma in stato di coscienza. L’aggressore avrebbe preso un coltello esposto all’interno del supermercato presente nel centro commercio e con quello si sarebbe scagliato contro le altre persone presenti in quel momento, l’uomo è stato poi bloccato dai carabinieri.