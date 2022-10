Dopo le nuove intercettazioni che hanno portato la Procura di Torino ad emettere gli avvisi di garanzia, la Procura Federale ha chiesto gli atti

Alla luce delle nuove intercettazioni – quella riguardante Chiellini nello specifico ma non solo- la Procura Federale, come riporta Ansa, avrebbe chiesto i fascicoli e i nuovi atti alla Procura della Repubblica di Torino. Nuovi elementi che avrebbero portato agli avvisi di garanzia notificati lunedì scorso nell’inchiesta sulle plusvalenze. La Juve era già stata prosciolta dalla procura sportiva, ma dopo quanto emerso tutto potrebbe cambiare. Ad una condizione: che questi nuovi elementi risultino decisivi: in questo caso, si legge, “il procuratore federale (Giuseppe Chinè, ndr) potrebbe decidere di impugnare per revocazione”, ossia la sentenza sportiva.

Ma cosa rischia la Juve per l’inchiesta plusvalenze?

In termini sportivi, la Juventus potrebbe rischiare un’ammenda con diffida o, in casi più gravi, una penalizzazione in classifica. Il precedente è quello del Chievo, che nel 2018 ebbe 3 punti di penalizzazione per “reiterata violazione ed elusione delle norme di prudenza e correttezza contabile”.

Tutto dipenderà dalla Procura federale, che qualche mese fa si era visto respinto il ricorso dalla Corte d’Appello Federale dopo che il Tribunale Federale aveva prosciolto – tra le altre – anche la Juventus.