In merito all’inchiesta in cui la Juventus è accusata di falso in bilancio è stato reso noto un messaggio Whatsapp di Chiellini ai compagni

Non sono giorni semplici in casa Juve tra l’uscita dalla Champions League e i tanti rumors che ha provocato l’inchiesta nella quale il club bianconero è stato accusato di falso in bilancio e che ha portato ai 16 avvisi di garanzia. In merito a questa vicenda il quotidiano “La Repubblica” ha reso noto un messaggio Whatsapp che l’ex capitano della Juventus Giorgio Chiellini inviò ai compagni di squadra nel marzo 2020, in piena pandemia. Il messaggio mandato dall’ex difensore bianconero, secondo gli investigatori, potrebbe essere una prova nell’inchiesta. Nel messaggio in questione Chiellini aveva scritto alla squadra: “Ragazzi state tranquilli, vado dal presidente e firmo una scrittura a garanzia”, specificando anche che in seguito sarebbe uscito un comunicato stampa “diverso” da quanto pattuito per “questioni di Borsa”. Inoltre, l’ex numero 3 della Juve invitò i compagni a “non parlare” di questa questione con i giornalisti.