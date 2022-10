L’amministratore delegato del club brianzolo ha dichiarato che è stato richiesta il rinvio della partita Monza-Bologna

Il Monza è sotto shock per quanto accaduto ieri, giovedì 27 ottobre, a Pablo Marí che ha subito un accoltellamento mentre era all’interno di un centro commerciale ad Assago. Per questo motivo, come ha rivelato l’amministratore delegato del club lombardo Adriano Galliani, è stato richiesto alla Lega di rinviare la partita nella quale il Monza lunedì sera dovrebbe affrontare il Bologna. Il dirigente del club brianzolo ha dichiarato: “Sono contento per l’esito dell’intervento, ma abbiamo chiesto di rimandare la prossima gara di campionato. Ieri sera i nostri calciatori piangevano, ho parlato con Pessina al telefono per mezzora: la prima notizia che ci è arrivata è stata terribile. Sapevamo soltanto che Pablo era stato accoltellato, poi per fortuna l’allarme è rientrato. I ragazzi hanno insistito per venire in ospedale già ieri, volevano salutare Marí e stargli vicino in un momento complicato.I ragazzi sono sotto schock – ha concluso Galliani- non sappiamo se la nostra richiesta sarà accolta o meno”. Dunque adesso si aspetta solamente una risposta da parte della Lega.