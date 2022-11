Il fallo di Messias su Buongiorno non sanzionato è un errore grave: Rocchi valutare se fermare l’arbitro Abisso

La vittoria per 2-1 sul Milan non è bastata a nascondere l’errore di Rosario Abisso in occasione del gol convalidato ai rossoneri, le ha solamente tolto un po’ (ma nemmeno troppo) di eco mediatico: la spinta di Messias su Buongiorno è evidente e sarebbe stata da sanzionare, l’arbitro siciliano non ci ha pensato nemmeno un istante a fischiare il fallo, non ha ascoltato le proteste (non è stato neppure richiamato al Var dal collega Aureliano) e ha ugualmente convalidato il gol. Per fortuna non ha influito sul risultato finale. Ma ora è naturale chiedersi: cosa farà il designatore Rocchi? Sanzionerà con uno stop l’arbitro di Torino-Milan?

Gli errori di Abisso

Gli estremi per uno stop ci sarebbero tutti, il fallo non fischiato a Buongiorno non è infatti l’unica macchia sulla prestazione del direttore di gara: per tutta la partita è stato eccessivamente permissivo nei confronti di Pobega, l’ammonizione per il centrocampista è arrivata solamente al 77′ nonostante l’incredibile serie di falli commessa, ha graziato prima Tonali e poi Theo Hernandez per dei falli di reazione (nessuno dei due è stato nemmeno ammonito) mentre in faccia ai calciatori granata ha sventolato una lunga serie di cartellino gialli. Cinque in totale, tra cui uno a Linetty che era in diffida e sarà costretto a saltare la partita contro il Bologna. Dopo Fiorentina-Inter, partita caratterizzate da diversi episodi dubbi, nel penultimo turno di campionato l’arbitro Valeri è stato fermato, ora resta da capire cosa accadrà ad Abisso.